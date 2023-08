Reino Unido: Bibby Stockholm, barco de la vergüenza

Publicado hace 50 minutos por Ratoncolorao a es.amnesty.org

“El Bibby Stockholm, que recuerda a los barcos prisión de la época victoriana, es una manera absolutamente vergonzosa de acoger a personas que han huido del terror, el conflicto y la persecución. No hay nada que el gobierno no esté dispuesto a hacer para que las personas solicitantes de asilo sientan que no son bienvenidas y que no están seguras en este país. Alojar a personas en una barcaza revive traumas, y debería existir una honda preocupación respecto a confinar a cada persona en un espacio equivalente a una plaza de parking."