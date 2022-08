El registro sin precedentes del FBI en la casa de Trump muestra la seriedad de la información buscada [Eng]

Publicado hace 1 hora por DaiTakara a latimes.com

Pocos detalles se conocen sobre lo que el FBI buscó durante el registro del lunes en la finca Mar-a-Lago del ex presidente Trump en Florida. Pero una cosa está clara: que los investigadores federales solicitaran una orden de registro y llevaran a cabo un registro sin previo aviso de la propiedad, mientras Trump no estaba presente, indica que creen que la evidencia que buscaban valía cualquier contraataque político esperado. El FBI no habría roto cientos de años de precedentes por un memorándum extraviado, dijo un experto.