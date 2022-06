Publicado hace 1 hora por cubaman a 14ymedio.com

El régimen cubano impidió este sábado el regreso a la Isla de la activista Omara Ruiz Urquiola, quien denunció desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (Florida) que su boleto con la aerolínea Southwest había sido cancelado. Según contó, tiene todos sus documentos migratorios en regla, incluido el pasaporte. "No tengo ningún problema en el orden objetivo que me impida regresar a mi casa. Todavía no entiendo cómo alguien puede decidir que yo no puedo regresar, que no puedo entrar a mi casa", lamentó.