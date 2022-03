Publicado hace 14 minutos por Tiopio a newtral.es

No todos los proveedores ucranianos están sufriendo los ataques a la red de la misma forma. Y esto no es más que otra forma de guerra. Ahora bien, no solo hay razones tecnológicas para que haya esta desigualdad entre proveedores. Ukrtelecom era una empresa estatal. Al privatizarse se hizo con la misma Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania y supuestamente prorruso, a través de su holding System Capital Management. Para que se hagan una idea Rinat contrató años antes al asesor de Donald Trump durante las elecciones de 2016 Paul Manfort,…