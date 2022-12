Recupera su casa inquiokupada en Sol tras dos años en los que fue usada como narcopiso

Publicado hace 11 minutos por cubaman a telemadrid.es

Eva, propietaria de una vivienda en plena Puerta del Sol, lleva más de tres años luchando por echar a los inquiokupas a los que alquiló el piso en 2019. No pagaron lo acordado desde noviembre de 2020 e ingresaron en prisión por tráfico de drogas, pero, aún así, Eva y su madre no pudieron acceder a la vivienda. La sentencia dio la razón a las propietarias el pasado mes de septiembre y los inquiokupas fueron condenados a pagar 24.000 euros por las rentras atrasadas, pero "esa cantidad no contempla los destrozos", lamenta Eva. Por ahora, han gast