Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a es.theepochtimes.com

La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte (NCSBE) rechazó la solicitud del Partido We the People para eliminar el nombre de su candidato, Robert F. Kennedy Jr. La NCSBE dijo que no sería práctico reimprimir las boletas antes de la fecha límite de ocho días para el voto por correo, dado que ya se imprimieron aproximadamente 2 millones de papeletas con el nombre de Kennedy.