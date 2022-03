Rebeca: Un feminicidio por el que pocos exigieron justicia

El feminicidio en México es un problema que nos debe importar a todos. Del 1 de enero al 10 de julio se han reportado 943 feminicidios. El 29 de marzo de 2018, Rebeca salió de trabajar. "Me dijo que iba a ir al centro y de ahí a casa. No supimos más de ella”. El 24 de abril de 2018 un lugareño encontró unos restos óseos. Fue el feminicidio 597 de nuestro doloroso compendio 2018 en todo el país. Las autoridades se dieron cuenta que era una mujer por la ropa que se encontraba cerca del cuerpo; sin embargo no fue identificada en el lugar.