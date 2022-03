Las razones por las que aunque se bajen impuestos a los combustibles, no se va a erradicar el problema de los precios

Razones por la que bajar impuestos a los combustibles me parece una medida muy correcta, ya que son demasiado altos, pero no va a resolver el problema mientras no se limite el precio máximo del combustible y se siga dejando vía libre a que las empresas petrolíferas sigan especulando con sus productos para enriquecer a oligarcas (que es una palabra muy de moda ultimamente). A diferencia de la opinión popular extendida, España es el 5º pais de la UE (27 paises) con los impuestos mas bajos en el caso de la gasolina, y el 3º en el caso del gasóleo.