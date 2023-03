Publicado hace 44 minutos por exexexexmeneante a renews.co.nz

Cuando Aretha Franklin y Annie Lennox cantaron "sisters are doin it for themselves" quizás imaginaron a dos rayas neozelandesas que consiguieron quedarse embarazadas en un tanque en el que no había machos. Cómo consiguieron su embarazo continua siendo un misterio.