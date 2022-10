Publicado hace 1 hora por blodhemn a elconfidencial.com

Un hombre secuestra a una mujer con la intención de casarse con ella, provocando embarazos no deseados y abusos físicos. Al ser violadas tras el rapto, muchas no pueden volver con sus familias porque se consideraría una deshonra, y tienen que aceptar su destino. En Ruanda, Etiopía, Sudán del sur o Somalia es bastante frecuente...en muchas ocasiones se trata de niñas... El país que más ha copado los titulares en los últimos tiempos por continuar con esta práctica ha sido Kirguistán, aunque la práctica se da en otras ex repúblicas soviéticas.