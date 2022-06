Rahm, idolatrado por Nadal y Gasol, rechaza 400 millones por ganar su segundo US Open

Publicado hace 1 hora por POxtre a elconfidencial.com

Arranca el US Open con Rahm convertido en ídolo tras su defensa del circuito PGA Tour ante el LVI que financia Arabia Saudi: "Si somos sinceros, el formato LIV no me seduce en nada. Una salida a tiro y 3 días de juego sin corte no es un torneo de golf. Vi un poco del LIV de Londres y solo se habló de que Schwartzel ganó 4'7 millones de dólares. He crecido oyendo historias de Seve y de otros grandes. La estabilidad financiera es importante, pero protagonizar historias de grandes victorias me parece mucho más valioso que el dinero"