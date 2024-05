Publicado hace 40 minutos por tropezon a cuatro.com

La Audiencia Provincial considera nulos los registros policiales y las intervenciones telefónicas. El bailaor llegó a pasar 6 meses en prisión por no presentarse a firmar en los juzgados. “El juicio ha terminado y estoy absuelto, no mareéis la perdiz”, apunta Rafael Amargo. La Fiscalía aún puede recurrir la sentencia que le absuelve de un delito contra la salud pública.La Sala cree que la base para las intervenciones telefónicas era “insuficiente” y que no existen elementos probatorios que acrediten la posesión de droga para traficar con ella.