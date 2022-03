Publicado hace 1 año por Remenad0r a expansion.com

El castigo que sufren muchos valores este año ha hecho salir a los cazadores de gangas a pescar oportunidades. Pero no es fácil. En un año tan complicado como el actual los valores de menor riesgo no están baratos y los que cotizan a ratios más atractivas en la mayoría de las ocasiones se debe a un miedo que puede o no concretarse.