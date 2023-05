Quién es Dani Esteve: el líder 'súperdotado' de Desokupa que domina 5 idiomas y tiene 2 carreras

Publicado hace 28 minutos por EvanLovell a elespanol.com

"El demandante que inicie los trámites para recuperar su propiedad deberá certificar si es o no un gran tenedor. También si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. Y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa sino que tendrán que comunicar el día y la hora del desalojo."