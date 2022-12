Publicado hace 1 hora por nereira a corporativa.amyts.es

He conseguido a pesar de las ausencias que a nuestra población se le atiendan los problemas más urgentes, he conseguido suplentes y doblajes cuando recursos humanos no los ha encontrado, he conseguido poner en marcha deslizantes de medicina de familia, pediatría y enfermería para que puedan compatibilizar su vida familiar y laboral, he intentado que se cumpla el contrato programa y se mejore en cartera de servicios y he atendido lo mejor que he podido a mis pacientes.