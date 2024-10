Publicado hace 26 minutos por Top_Banana a eldiario.es

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, no aporta más pruebas que testimonios anónimos que afirman haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. La querella no identifica a quienes hacen esas acusaciones y no añade ninguna prueba, testimonio o documento más. Esos testimonios anónimos proceden de una noticia de The Objective.