Queen se niega a publicar informe sobre acusaciones de acoso de Meghan Markle, dice experto

Hay una razón por la cual ese informe sobre la investigación sobre las afirmaciones de que Meghan Markle intimidó a los ayudantes de palacio sin trabajar no verá la luz del día. Según los expertos, la reina Isabel II tiene la última palabra sobre si debe hacerse público o no. Según la experta real Katie Nicholl, a los 96 años, la monarca británica preferiría evitar más drama real. Ella no quiere que más controversia rodee a la familia real. Como tal, se ha negado a dejar salir ese informe. Ella le dijo a Entertainment Weekly: “Todo lo que…