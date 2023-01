Qatar prevé que la Unión Europea volverá a comprar gas ruso el año que viene

Publicado hace 1 hora por nereira a elperiodicodelaenergia.com

El ministro qatarí de Energía, Saad al Kaabi, señaló que la Unión Europea (UE) volverá al gas ruso después de que “la situación se resuelva” entre Rusia y Ucrania, ya que “la guerra no durará para siempre”.“Esta guerra no durará para siempre. Aunque la UE ha dicho que no hay manera de que vuelvan al gas ruso. Todos hemos sido bendecidos con la habilidad de olvidar y perdonar, y eso se hace con el tiempo”, indicó.