Qatar podría quitar a los aficionados las banderas arcoíris “por su seguridad”

Las banderas arco iris podrían ser retiradas a los aficionados en el Mundial. Según ha explicado uno de dirigentes del país, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, su voluntad es la de “proteger” a los hinchas de una posible agresión por lucirlas.“Creemos que los vienen es para ver partidos, no para demostrar un (acto) político o algo que está en su mente. Ven a mirar los partidos, es bueno, pero no entres e insultes a toda la sociedad" “Estamos para gestionar el torneo y aquí no podemos cambiar las leyes. No puedes cambiar la religión durante 28 días"