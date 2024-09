Publicado hace 35 minutos por ikipol a cronica.com.mx

“Entiendo que ante el concepto de neutralidad México invite a todos los líderes del mundo a la toma de posesión de la presidenta, pero si Putin llegara a aceptar la invitación, la Secretaría de Gobernación debe arrestarlo, no el presidente", dijo Oleksandra Matviichuk, abogada ucraniana y Premio Nobel de la Paz 2022. “No puede ser neutral cuando se está violando la ley internacional, no puede quedar neutral ante el sufrimiento de las personas porque no es neutralidad, es indiferencia. México debe de cumplir con la orden de arresto"