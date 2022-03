Publicado hace 1 hora por Tiopio a ria.ru

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló en un mitin-concierto en Luzhniki, programado para coincidir con el octavo aniversario del regreso de Crimea. Las declaraciones clave del líder ruso están en el material de RIA Novosti. Me vienen a la mente palabras de la Sagrada Escritura: "No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos". Dio la casualidad de que el comienzo de la operación coincidió con el cumpleaños de uno de nuestros destacados líderes militares, Fyodor Ushakov, quien no perdió una sola batalla. Una vez dijo:…