Putin dijo que Rusia no realizará más ataques masivos contra la infraestructura de Ucrania en lo inmediato

Putin dijo este viernes que no prevé “en lo inmediato” nuevos ataques “masivos” en Ucrania, asegurando que su objetivo no es “destruir el país”. “No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible”, declaró.