El punto de apoyo del mundo

Llevamos tiempo viendo cómo las calles del país se van quedando desiertas. Las movilizaciones sociales suelen entrar en letargo en ciertos períodos políticos, no porque no existan motivos para salir, sino porque quizá no queremos culpar a los nuestros de que las cosas no vayan bien. Con total seguridad hay y ha habido muchos motivos para protestar en los últimos tiempos, pero solo hemos visto pequeños movimientos por parte de colectivos feministas, movilizaciones puntuales como la que hace pocos meses llenó las calles de Canarias pidiendo un mo