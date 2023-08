Le puedes llamar el 'Rambo' o el 'Bukele' de Ecuador: lo que sabemos del candidato que luchó en la guerra de Ucrania

Publicado hace 8 minutos por candonga1 a elconfidencial.com

Una policía modo Call of Duty? No me molesta, la verdad". A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones de Ecuador este domingo 20 de agosto, Jan Topic presentó su plan para reequipar a las autoridades policiales. Un uniforme con máxima protección balística, cámaras y patrulleros con blindaje tipo 4, sistema de inteligencia artificial y redes neuronales para lectura de placas.