El 'reggaeton' se ha considerado tradicionalmente como un género musical sexista, y las letras y coreografías a las que generalmente se le asocian como una forma de promover la cosificación de la mujer. Esta tendencia está cambiando gracias a la aparición de mujeres jóvenes que han cambiado la industria creando hits de 'reggaeton' con mensajes no machistas. Pero eso no significa que no sigan saliendo diariamente canciones que llegan a situarse en las listas de éxitos con letras que representan actitudes de misoginia.