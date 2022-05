En un pueblo ucraniano, un colaborador que trabajó para los rusos se enfrenta ahora a la justicia (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a wsj.com

El alcalde de Dymer, nombrado por los rusos, trató de convencer a la población local de que apoyara a Moscú. Se quedó atrás cuando los rusos se retiraron bruscamente. "No os fiéis de los medios de comunicación ucranianos, los soldados rusos no son hostiles, podéis acercaros a ellos con normalidad y resolver todos los problemas con ellos", dijo en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia el 28 de marzo y filmado mientras las tropas rusas distribuían alimentos y medicamentos en Dymer. "No les tengan miedo, salgan de sus sótanos".