El PSOE rechaza las enmiendas de Unidas Podemos a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Publicado hace 13 minutos por turuleto a 20minutos.es

El PSOE rechazará las enmiendas de Unidas Podemos a su contrarreforma de la ley del 'solo sí es sí' porque, dicen en Ferraz, "no solucionan el problema" que suponen las rebajas de penas, que se cuentan por centenas desde que entró en vigor el articulado el pasado mes de septiembre. La portavoz pide "no confundir cerrazón con feminismo" y celebra que Podemos asuma que "hay un problema". UP registra sus enmiendas a la reforma de la ley que incluyen la violencia e intimidación como "agravante"