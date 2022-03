El PSOE está en guerra y quiere vencedores y vencidos

Está claro que Sánchez trata de detener su caída en las encuestas exhibiendo a escarnio público el cadáver de Franco. Sin embargo, no es sólo esto. Cuando dicen querer cerrar la Transición es porque consideran que sigue abierta. Y, en la medida en que el franquismo sea trasunto de la Guerra y la Transición hija de la dictadura, pueden no dar por terminada del todo la Guerra y de esa manera intentar ganarla. Es la única forma de hacer que los derrotados sean ahora los vencedores, porque no se puede ganar una guerra que ha terminado...