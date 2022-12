Proveedores de las campañas del PSOE valenciano confiesan ante la Guardia Civil que el partido pedía falsificar facturas

Publicado hace 32 minutos por pablisako a elmundo.es

El ex gerente del PSOE valenciano y hoy administrativo en el partido, Francisco Martínez, no es el único que en su declaración ante la Guardia Civil ha tirado de la manta y ha confesado la supuesta financiación irregular que se investiga en una de las piezas del caso Azud, y que ha puesto en el disparadero al ex tesorero José María Cataluña. El proveedor de una de las campañas electorales cuyos honorarios acabaron pagando diversas empresas ha reconocido que fue en la propia sede del partido donde se le pidió que falsificara las facturas.