En protesta contra las ejecuciones: La modelo iraní Mahlagha Jaberi lleva la soga al cuello en la alfombra roja de Cannes [NED]

Publicado hace 1 hora por karakol a hln.be

La top model de origen iraní Mahlagha Jaberi -ahora también de nacionalidad estadounidense y residente en San Diego- se llevó todas las miradas en la alfombra roja de la película "The Old Oak" en Cannes. Llevaba una soga al cuello. Con este atuendo en particular, la modelo quiere claramente llamar la atención sobre los problemas de su país natal. En Instagram, ella misma compartió otro vídeo de su atuendo - "dedicado al pueblo de Irán"- con el inconfundible mensaje: "Detengan las ejecuciones en Irán".