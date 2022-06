Proteger los acuíferos, una de las principales urgencias tras el fuego de la Sierra de la Culebra

Publicado hace 34 minutos por Beltenebros a laopiniondezamora.es

“El agua aún no está contaminada”, advierte Javier Faúndez, diputado delegado del área de Medio Ambiente. Pero alerta: “En el momento que haya lluvia los acuíferos quedaran inutilizados, habrá arrastre de arenas y cenizas que penetrarán en las balsas al no tener cobertura vegetal para retener el fango”, explica sobre una experiencia “que ya hemos tenido” y que obliga a actuar de inmediato para suavizar las consecuencias. “El agua se volverá oscura y no va a ser potable por un tiempo importante, quizá en dos años o más...”.