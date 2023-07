La propuesta de la lista más votada es inconstitucional, extemporánea y poco democrática

Publicado hace 31 minutos por nereira a epe.es

Pues aquí me dispongo, quién me lo iba a decir a mí, a escribir una lección de primero de democracia para el Sr. Feijóo, porque su propuesta de que gobierne la lista más votada es, directamente, inconstitucional. De hecho, es totalmente contraria al artículo 99 de la Constitución. Y uno no puede ser muy constitucionalista solo para las partes que le gustan de la Constitución y saltarse las que no le vienen bien. De hecho, el PP gobierna en muchos ayuntamientos y CCAA precisamente por mayoría parlamentaria, aunque no haya ganado las elecciones.