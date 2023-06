Proponen prohibir la Biblia en los distritos escolares de Florida. “Esto es en venganza a prohibir más de 300 libros” alegan los padres (eng)

Publicado hace 18 minutos por Verdaderofalso a eu.floridatoday.com

¿La separación de la iglesia y el estado establecida por los EE. UU. ¿La Constitución prohíbe a las bibliotecas llevar la Biblia? No, no según la Asociación Americana de Bibliotecas. Las bibliotecas pueden tener la Biblia y otros textos religiosos en sus colecciones, pero la selección de recursos debe incluir muchas "persuasiones y tradiciones", dijo el ALA en su sitio web, y agregó que las etiquetas utilizadas dentro de la biblioteca deben ser "ayudas direccionales sin respecto al punto de vista y no peyorativas".