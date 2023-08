Profetas de la provocación (Roger Senserrich)

Publicado hace 29 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

Siempre se dice que hay tres tipos de canciones de música country: mi chica me ha dejado, se me ha estropeado el tractor/pick up y qué bonito es mi pueblo. No es un nivel de variación temático mucho mayor que en pop o rock, ciertamente, perola epetición en formas y contenido en el género musical blanco y sureño por antonomasia es considerable. De los tres arquetipos de canciones country, el de las loas a mi villorrrio rural siempre me han parecido, de muy lejos, las más cargantes. Soy, por supuesto, un urbanita empedernido, (...)