Un profesor da una sonada respuesta a Susanna Griso tras su última queja sobre los colegios

Publicado hace 21 minutos por doyou a huffingtonpost.es

La presentadora aseguró que hay que pedirle a los colegios que “se acoplen a los horarios que tenemos todos y que, en fin, hagan funciones escolares con más flexibilidad y por la tarde”. Un profesor de Secundaria no ha dudado en responder de una forma muy clara y llamativa, haciéndose viral su respuesta. “Si montas una actividad con escolares, pues lo obvio es que la realices en horario escolar. Si tú no puedes pedir la mañana libre, no pidas tampoco que los docentes trabajemos mañana y tarde”, ha recriminado en un tuit.