Un profesional "caza" a la venta en un concesionario oficial un Mazda 3 con varios "porrazos"

Publicado hace 3 horas por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

Los concesionarios oficiales también vendes coches usados. En este caso, hablamos de un Mazda 3 con tan solo 40.000 kilómetros del 2019. Hasta aquí todo normal. El problema es que lo que se encontró Need Car Help al ir a revisar este coche no era del todo común. El coche tenía una serie de cosas impensables. Esta empresa, que se encarga de comprobar el estado de los coches para quienes quieran comprarse un vehículo de segunda mano, salió realmente impresionada. Pero parece que Mazda no ha reaccionado en exceso a este polémico vídeo.