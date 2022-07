Publicado hace 59 minutos por fareway a elperiodico.com

El diputado de Junts Francesc de Dalmases -mano derecha de la presidenta del Parlament cesada Laura Borràs- cogió por el brazo a una periodista de Tv3 tras la entrevista del programa 'Faqs' a Borràs y "empezó a gritar cosas como 'me has traicionado', 'has faltado a tu palabra', 'programa de mierda', 'esto no me lo puedes hacer', 'presentadora patética' y 'mala periodista', combinado con golpes contra la mesa".