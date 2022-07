Publicado hace 1 hora por minossabe a elperiodicodelaenergia.com

La esperanza de que el verano traiga un respiro no se ha materializado, ya que los flujos de gas caen y las cargas de gas natural licuado (GNL) alcanzan su límite de capacidad. Con el aumento de las temperaturas, es posible que la oferta no sea suficiente para satisfacer la demanda además de reabastecerse antes del próximo invierno. Europa probablemente se enfrentará a la tormenta mucho antes de lo que se pensaba, y que la región no estará preparada para el caos que traerá.