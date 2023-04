El principio de que el movimiento se demuestra andando aplicado en el trabajo

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

En Laboro hemos dicho muchas veces que no tienen sentido las preguntas de los trabajadores tipo “¿me pueden hacer/decir…?”, porque el movimiento se demuestra andando. ¿Tiene sentido preguntar si puedes aparcar en la puerta de los bomberos? No, porque siempre “puedes” aparcar en cualquier sitio. Tú aparcas y queda demostrado que has podido aparcar. En el trabajo sucede lo mismo con las ilegalidades de la empresa; pero hoy te explicamos que, a tu empresa, tú también puedes demostrarle el movimiento andando. Laboro es un (...)