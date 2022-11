Publicado hace 1 hora por nereira a lasexta.com

Primera noche de guardia con las videoconsultas en las urgencias madrileñas y primeros conflictos: en Móstoles no había médico y tenía que atender una doctora desde Navas del Rey. Allí no estaba montado el sistema y tuvieron que buscar por videollamada al médico de Cadalso de los Vidrios, que tenía la sala de espera llena. "No voy a dejar una urgencia de un paciente presencial y conectarme por videollamada con la persona que me está solicitando esa ayuda"