El martes que viene empiezan por fin las primarias presidenciales republicanas en Estados Unidos. No van a votar, per se, porque este es un país extraño con tradiciones antiguas y bizarras. El martes tendremos los caucus de Iowa, el primer evento en el que los candidatos pueden conseguir delegados para la convención que nominará el candidato del partido1. DALL-ELos caucus son un sistema inusual y no estrictamente democrático. El martes que viene a las siete de la tarde2, aquellos votantes del estado de Iowa registrados como (...)