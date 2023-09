Primary Colors (V): perder el tiempo (Roger Senserrich)

Publicado hace 34 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

Ayer fue el segundo debate de las primarias presidenciales republicanas. Tuvimos, de nuevo, un puñado de vociferantes candidatos conservadores explicando sus planes de gobierno y hablando de lo horrible que es Biden. Por segunda vez Donald Trump, el principal favorito a la nominación, decidió ausentarse. El resumen del debate puede limitarse a la frase que Nikki Haley le soltó a Vivek Ramaswamy en una de sus intervenciones: “Honestly every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say.”