El presidente Infantino se dirige al G20 y pide un alto el fuego durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

El presidente de la FIFA se dirigió así a los jefes de Estado reunidos en este foro intergubernamental compuesto por 19 países y la Unión Europea: "El fútbol es una fuerza al servicio del bien. No somos ingenuos y no creemos que pueda resolver los problemas del mundo. Sabemos que nuestro principal centro de atención como organización deportiva es y debe ser el deporte, pero como el fútbol une al mundo, esta Copa Mundial de la FIFA en particular, que verán cinco mil millones de personas, puede ser el catalizador de un gesto positivo