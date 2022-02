El precio de la vacuna del Covid-19 en España rondará los 3 euros por dosis

La pandemia del Covid-19 ha sumido al mundo en una crisis sin precedentes históricos cercanos. No solo por la virulencia de la enfermedad, sino por que ha conducido a una caída de la economía en los países desarrollados que solo se ha dado en tiempos de guerra, como España o Alemania. De ahí que la vacuna del coronavirus se haya convertido en un bien geoestratégico para el que todavía no hay plazos concretos, aunque no se la espera hasta entrado 2021.