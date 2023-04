Precariedad y salud mental: 170.000 personas caen en depresión en España al año por sus condiciones laborales

Publicado hace 1 hora por ElenaTripillas a niusdiario.es

Unas 170.000 personas caen cada año en depresión en nuestro país por tener un trabajo precario. Es decir, por cobrar un sueldo insuficiente, o por tener un contrato temporal y vivir con la incertidumbre de si les renovarán o no. O por no poder trabajar todas las horas que quisieran y tener que conformarse con un salario reducido. "Muchas personas tienen que aceptar este tipo de condiciones de empleo por situaciones de vulnerabilidad, sencillamente porque necesitan sobrevivir y no se pueden permitir abandonarlo", explica a NIUS Lucía Artazcaz