Publicado hace 54 minutos por liztorra a europapress.es

"El cambio de sexo registral que plantea el proyecto de ley no se basa en criterios certificables profesionalmente, sino que lo asienta en concepciones sesgadas y acientíficas que no deben ser asumidas, ni mucho menos blindadas legalmente", explica el PP en el texto registrado. Del mismo modo, señala que "las personas no tienen un derecho generalizado a declararse del sexo opuesto, ni de un tercer sexo" y recuerda que este cambio "siempre se acotó a una casuística clara de personas con disforia de género".