PP y Vox impiden la concesión de la Medalla de Oro de Murcia a la Plataforma Pro Soterramiento

La Plataforma Pro Soterramiento no será reconocida finalmente con la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia, una vez que no ha prosperado la iniciativa que hoy se llevaba al pleno municipal debido a los votos en contra del PP y la abstención de Vox. Para conseguirlo hacía falta una mayoría cualificada que no ha sido posible a pesar de los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos.