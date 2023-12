Publicado hace 1 hora por nereira a rtve.es

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha avisado este viernes de que los 'populares' no permitirán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "colonizar el Poder Judicial", e insiste en su condición de no renovar el órgano de gobierno de los jueces si no se pacta la reforma del sistema de elección."Si no pactan la reforma, que no cuenten con el PP"