Publicado hace 13 minutos por LaSaBe a scienceofnoise.net

«Esta portada… Me gusta llamarla «venganza». La canción “Dirt” fue escrita para cierta persona que básicamente me enterró, así que la mujer en la portada es como el retrato de esa persona siendo tragada por la tierra [ríe] en vez de mi. La foto es la viva imagen de ella y eso ni siquiera fue planeado. En realidad, me enojé mucho cuando la vi y ella tampoco debió haber estado muy contenta al respecto [ríe]. Fue muy espeluznante.»