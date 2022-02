La portada que yo le haría a Fernando Simón

Un médico es un cuidador y para eso, lejos de ser un tipo duro hay que ser alguien sensible. A muchas personas nos entusiasmó que por primera vez la imagen de un líder no fuese la de alguien incuestionable e inflexible sino la de alguien sencillo dispuesto a admitir que no sabe algo, pero va a estudiarlo. La imagen del guerrero solitario la hemos visto muchas veces, pero la del ser humano que habla con naturalidad y admite su vulnerabilidad es toda una rareza en nuestro imaginario. Resultaba todo un alivio ver y escuchar a un hombre que...